Ojo viajeros: estas son recomendaciones de la Policía para transitar vías del país en fin de año

Este 24 de diciembre se le abre la puerta a la festividad más álgida de diciembre: la Navidad. En esa línea, muchas familias y personas toman la decisión de viajar para tomarse estas fechas como un descanso o unas vacaciones.

Estos viajes, que pueden ser por tierra, requieren ciertos cuidados en la vía. Por esta razón, el coronel Germán Gómez, subdirector de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, habló en La W y dio algunas recomendaciones a la hora de viajar.

¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de viajar en estas fechas de fin de año?

El coronel Gómez explicó: “La primera recomendación que hacemos es que prevean el viaje que van a realizar. Verifiquen el estado de la vía, pueden comunicarse al numeral 767 para revisar, antes de tomar carretera”.

“Se debe revisar cómo está la vía, qué situaciones especiales hay, que verifiquen el tiempo del trayecto igualmente con las diferentes aplicaciones que hay, de cuánto estará el trayecto, cómo está la congestión, de pronto la salida, para que prevean y planeen con tiempo el viaje”.

Otra recomendación que dio es no tener afán en las vías. “Es importante no estar en constante afán a la carrera porque eso nos genera un riesgo adicional y se nos puede presentar algún siniestro vial”.

Adicionalmente, dijo que es importante “verificar el estado del automotor, verifiquen la documentación que esté al día y ya en carretera, que se tengan comportamientos responsables y respeten las normas de tránsito”.

