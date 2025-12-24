“Queremos que la Feria de Cali sea para todos”: Corfecali sobre la edición de 2025

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Feria de Cali 2025 apostará por la cultura y la salsa en los barrios de la ciudad

Fabio Botero, Gerente de Corfecali, explicó que esta edición de la Feria de Cali tendrá más de 50 eventos entre el 25 y el 30 de diciembre, con los desfiles como sus ejes centrales en lugares como la autopista suroriental incluyendo el Salsódromo.

Los eventos reunirán cientos de artistas, incluyendo varios carnavales conocidos en la ciudad. “Queremos que la feria sea para todos y que se pueda disfrutar en diferentes puntos de la ciudad”, afirmó Botero.

El gerente también destacó la recuperación del barrio Obrero como un epicentro cultural, pues el lugar hace parte del componente comunitario de la Feria al llevar decenas de actividades rurales a las comunas presentes.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause La Feria de Cali 2025 apostará por la cultura y la salsa en los barrios de la ciudad 05:57 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: