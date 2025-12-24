El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Quieren un Congreso arrodillado, y eso no va a pasar”: Lidio García tras emergencia económica

El presidente del Senado, el liberal Lidio García, habló en los micrófonos de La W sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.

García anunció en La W que interrumpirá el receso legislativo y citará al Congreso este viernes 26 de diciembre para anunciar sesiones de control político al decreto de emergencia económica, con el que el Gobierno busca más impuestos.

Noticia en desarrollo..

