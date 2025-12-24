“Tenemos incertidumbre”: Colfuturo por decisión de MinCiencias de retirar apoyo a crédito beca
Jerónimo Castro, director de Colfuturo, dijo en La W que el mayor impacto de retirar este apoyo será “la escala” de la entidad.
08:24
“Tenemos incertidumbre”: Colfuturo por decisión de MinCiencias de retirar apoyo a crédito beca. Fotos: Getty Images, Colfuturo y MinCiencias.
Este miércoles, 24 de diciembre, en los micrófonos de La W habló Jerónimo Castro, director de Colfuturo, quien se refirió a la decisión que tomó el Ministerio de Ciencias de retirar el apoyo al programa crédito beca.
Escuche la entrevista completa a continuación:
08:24
