“Tenemos incertidumbre”: Colfuturo por decisión de MinCiencias de retirar apoyo a crédito beca

Jerónimo Castro, director de Colfuturo, dijo en La W que el mayor impacto de retirar este apoyo será “la escala” de la entidad.

“Tenemos incertidumbre”: Colfuturo por decisión de MinCiencias de retirar apoyo a crédito beca. Fotos: Getty Images, Colfuturo y MinCiencias.

Este miércoles, 24 de diciembre, en los micrófonos de La W habló Jerónimo Castro, director de Colfuturo, quien se refirió a la decisión que tomó el Ministerio de Ciencias de retirar el apoyo al programa crédito beca.

Escuche la entrevista completa a continuación:

