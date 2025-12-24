Vamos Pa’ Lante 2025 recibió aporte de 400 millones de pesos de Panamericana
Este miércoles, 24 de diciembre, la campaña de Vamos Pa’ Lante en su versión 2025, finaliza.
Vamos Pa’ Lante 2025 recibió aporte de 400 millones de pesos de Panamericana. Fotos: suministradas y Getty Images.
Este 24 de diciembre se cierra la campaña 2025 de Vamos Pa’ Lante y al cierre, se conoció de la importante donación de una de las compañías que este 2025 cumple 60 años: Panamericana.
La reconocida compañía, que ha acompañado esta campaña año tras año, anunció una donación de 400 millones de pesos para la edición de 2025.
Cabe recordar que Panamericana desde los inicios, en el año 1964, se ha consolidado como un referente nacional en cultura, en educación, y hoy cuenta con 39 tiendas en todo el país y más de 2.000 colaboradores.
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.
Escuche la noticia completa a continuación:
