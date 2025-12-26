Aerolíneas advierten que no han recibido directriz para poner techo al precio de los tiquetes

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, rechazó el anuncio realizado por el Ministerio de Transporte de poner un techo al precio de los tiquetes aéreos en esta temporada en Colombia, a través de una circular de la Aerocivil que advierten no han recibido.

“Lo que conocemos por ahora es el comunicado de prensa que emitió el Ministerio de Transporte ese mismo día, el 24 (diciembre), no conocemos aún una directriz, las temporadas digamos en aviación se planean con mucha anticipación y lo que sí les puedo decir es que no es intención de ninguna aerolínea ni de este sector por supuesto subir los precios en una temporada específica”, aseguró Paula Bernal, gerente de IATA.

Así mismo la agremiación de las aerolíneas, aseguró que en el país no se pueden fijar techos tarifarios, salvo en momentos donde existan cierres viales o calamidades.

“Lo que existe hoy en día es una directriz de la Aeronáutica Civil o una prerrogativa que tiene la Aeronáutica Civil para congelar los precios en algunos temas de calamidades, como por ejemplo cuando hay cierres de vías y así se ha venido haciendo y acatando”, señaló la dirigente gremial.

Por otra parte, advirtió que el régimen de libertad tarifaria permite precios competitivos para los usuarios.

“Es la libertad tarifaria que ha permitido que las aerolíneas puedan sacar promociones donde, como les digo, incluso el precio de los tiquetes muchas veces está por debajo del costo, pero seguramente si uno busca un tiquete para una fecha muy próxima no va a ser esa la tarifa”.

Finalmente el gremio pidió al Ministerio de Transporte una reunión para abordar temas como los impuestos que se vienen pagando en los tiquetes aéreos, pues aseguran que es el único servicio que paga un IVA de 19%.