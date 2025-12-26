“Agremiaciones se retiran de discusiones cuando no les favorece”: MinSalud por mesas técnicas de UPC
“Agremiaciones se retiran de discusiones cuando no les favorece”: MinSalud por mesas técnicas de UPC
15:04
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Colprensa.
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
“Agremiaciones se retiran de discusiones cuando no les favorece”: MinSalud por mesas técnicas de UPC
15:04
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles