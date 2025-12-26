Así es la historia de Marina Lacerda, brasileña que fue víctima de Jeffrey Epstein
Marina Lacerda es una inmigrante brasileña identificada como ‘Víctima Menor 1′ en la acusación federal dentro del marco del caso Epstein.
“Él estaba embrujado”: Marina Lacerda, brasileña víctima de Jeffrey Epstein cuenta su caso
23:41
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images.
Este viernes, 26 de diciembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Marina Lacerda, una inmigrante brasileña identificada como ‘Víctima Menor 1′ en la acusación federal dentro del marco del caso Epstein, quien se refirió a todo lo que vivió en su infancia por cuenta de los abusos de ese personaje.
Lea más: Epstein no estaba bien vigilado en prisión, según nuevos documentos sobre su muerte
“Yo primero conocí a Jeffrey Epstein a través de una amiga mía que es brasileña. Ella sabía que estaba pasando un tiempo muy difícil porque mi padrastro me abusó y también se fue preso. En ese momento yo tenía dos trabajos, pero no era suficiente dinero para la casa y ella sabía que yo estaba necesitando eso”, dijo.
Comentó que conoció a Epstein a los 14 años y que de las primeras veces que trató con él fue porque esa amiga lo contactó con él por un servicio de masajes.
Lea también: El Departamento de Justicia de EE.UU. recibió un millón de nuevos documentos sobre Epstein
“Yo pensé que eso era muy extraño, por qué un hombre más viejo quisiera un masaje. Yo no sabía hacer masajes, pero me dijeron que era cool y pagaban bien. Yo fui y se vieron otras cosas, no era solamente un masaje, fue muy manipulador para hacer otras cosas”, comentó.
Agregó: “Yo no acepté eso y salí muy asustada. Epstein estaba enojado”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
“Él estaba embrujado”: Marina Lacerda, brasileña víctima de Jeffrey Epstein cuenta su caso
23:41
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles