Capturan en Popayán a alias ‘Jean Pol’, presunto asesino del teniente coronel Rafael Granados

Las autoridades capturaron a alias ‘Jean Pol’, señalado como el presunto autor material del asesinato del teniente coronel Rafael Granados, perpetrado en Popayán.

La víctima fue atacada con arma de fuego el pasado 26 de noviembre en el barrio Champagat a pocas cuadras del centro de la Ciudad Blanca.

La captura se logró tras una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y el CTI de la Fiscalía, en Jamundí, Valle del Cauca.

Según las autoridades, “el capturado sería quien accionó el arma de fuego que le causó la muerte al alto oficial, que alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las heridas”.

Durante el operativo se incautó un revólver y dos teléfonos celulares. Las autoridades investigan si el arma fue la utilizada en el crimen.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez resaltó que los elementos incautados aportarán a la investigación para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los autores intelectuales.

Alias ‘Jean Pol’ deberá responder ante un juez por los delitos de homicidio y tráfico de armas.

El ministro de Defensa, puntualizó que continúan las acciones operativas para dar con todos los responsables del asesinato del oficial.