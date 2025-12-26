Equipo de ciclismo de AVIANCA, 1958: De izquierda a derecha; José Duarte, Jorge Luque, Roberto Buitrago y Eduardo Bustos

Eduardo Bustos y su conmovedora historia con su mejor amigo, el ciclista Roberto ‘Pajarito’ Buitrago

El martes 23 de diciembre, murió Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, ganador de la Vuelta a Colombia de 1962, y uno de los piones del ciclismo del país.

Roberto nació el 13 de enero de 1937 nació en Guayatá, Boyacá.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento, W Radio conoció una foto histórica del equipo de ciclismo de AVIANCA, 1958, en el que aparece José Duarte, Jorge Luque, Roberto Buitrago y Eduardo Bustos.

Este último, mejor amigo de Roberto, pasó por los micrófonos de La W y recordó algunos de los momentos más especiales en el ciclismo.

“Era mi mejor amigo, nos conocimos a los 15 años. Empezamos a practicar el deporte y hasta el momento, cada año hacíamos una reunión de 10 exciclistas”, dijo, agregando que “Pachón, Samancá, Duarte, Forero, José Gómez del Moral, todos se fueron ya. Quedan Eduardo y Luis Alfonso Silva, que también fue del equipo, pero un poco más aislado”, afirmó.

Respecto a la foto, reveló que fue “exactamente preparándonos para la Vuelta a Colombia y fue en la parte de Montserrat”.

Además, contó que tienen una colección interesante porque Avianca contrató a unos fotógrafos de calidad y hay muchas fotos buenas.

Sobre el ciclismo actual, mencionó que ha habido un avance significativo y aprovechó para aplaudir el desempeño de Egan Bernal.

“El caso de Egan Bernal al ganarse el Tour de Francia es una cosa sin palabras, porque es una gran hazaña, nadie lo aprecia como es. Es una cosa importantísima para el mundo”, dijo.

“Hoy el ciclismo perdió mucha afición, mucha”, afirmó.