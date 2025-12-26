“El Congreso puede hacer control político en cualquier tiempo”: Secretario de Senado a Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Congreso no puede discutir ni hacer control político sobre el decreto de emergencia económica, según él, hasta que el Gobierno Nacional haya enviado un informe con las razones de la declaratoria y las medidas a la Secretaría General del Senado. Igualmente, agregó que mucho menos puede hacerlo de forma virtual.

Esto generó un duro choque institucional, e incluso Benedetti señaló al presidente del Senado, Lidio García, de ser desconocedor de la ley 5ta de 1992 (reglamento del Congreso). Y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a él como una “vaca muerta atravesada en el camino de las reformas”.

Al respecto, el secretario general del Senado, Diego González, le salió a las criticas en La W y respondió a las normas que citó Benedetti, los artículos 215 de la Constitución y el 48 de la Ley 137 de 1994.

Según González, si bien “es cierto que la ley 137 establece que el Gobierno tendrá 10 días para rendir un informe y convocar al Congreso, hay un artículo de mayor jerarquía, el 138 de la Constitución, que establece que el control político es una función que podrá ejercerse en cualquier tiempo y de esto sabe el señor ministro que estuvo tantos años en el Congreso”.

Frente a la convocatoria virtual, de este 26 de diciembre, González aclaró que “la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020 estableció que el Congreso tiene autonomía para organizar ese funcionamiento (...) Y lo que se va a hacer es simplemente una sesión de anuncios, en cumplimiento del decreto que el propio gobierno envió convocando sesiones extraordinarias para discutir y votar los ascensos de oficiales de las fuerzas militares”.

Pero, insistió en que “el Congreso podrá llamar a cualquier funcionario del Gobierno para ejercer el control político. Lo que no se puede es aprobar leyes, ni se pueden discutir, a menos que haya una convocatoria extraordinaria. En este caso, entiendo que el interés de algunas bancadas está relacionado con la situación de control político”.

Finalmente, confirmó que “el presidente del Congreso, Lidio García, está organizando con el resto de la mesa directiva la fecha en la que se citará para la votación” de los ascensos, otro de los asuntos pendientes, que podría ser incluso hasta febrero, ya que ese fue el plazo que dio el decreto del Gobierno convocando a sesiones extraordinarias.