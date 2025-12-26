Exempleada de Alianza Fiduciaria denuncia detrimento pensional en empresa: me pidieron bajar cabeza

Este viernes, 26 de diciembre, W Radio conoció una denuncia presentada por Sandra Lara Ospina, extrabajadora de Alianza Fiduciaria, quien aseguró que desde esa empresa se estaría cometiendo un detrimento pensional con las pensiones de sus empleados.

La compañía estaría disminuyendo, presuntamente de forma unilateral y arbitraria, el pago de parafiscales de sus empleados buscando bajar las pensiones.

Ospina, según contó, descubrió el entramado porque le habían modificado la frecuencia de pago de mensual a trimestral para disminuir la base de cotización. Al identificar lo que estaba sucediendo hizo el reclamo a Alianza y señaló que, supuestamente, habría recibido amenazas directas de un directivo de la compañía y posteriormente fue despedida.

La denuncia

Por este motivo, la misma Ospina habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y explicó la historia.

“Tengo 49 años, entonces empecé a pensar en cómo sería mi pensión. Bajé las sábanas de Colpensiones y vi un deterioro muy fuerte y muy marcado en los últimos tres años. En esos tres años a mi Alianza me pidió cambiarme la periodicidad de pago en mis comisiones, que son más del 50% de mi salario. Me pidió pagármelas no mensual, sino trimestral”, comentó en su primera intervención.

Y agregó: “Alianza me informó que era únicamente caja y yo dije ‘bueno, ok’, así pues, después de 19 años y con una confianza plena en la compañía, lo acepté“.

Sin embargo, reveló: “Cuando empiezo a mirar mi tema pensional en abril de este año, porque simplemente empecé con una inquietud de ‘¿cómo irá mi pensión? ¿Esto cómo irá a ser?’, pues bajo las sábanas de colpensiones y empiezo a ver el deterioro desde ese momento en que se me hizo ese cambio.

Ospina aseguró que tras conocer el caso tomó la decisión de consultar a un abogado laboralista. “Él me dice: ‘Sandra, claro, es que el cambio que te hicieron no era por caja, el cambio que te hicieron fue para aportar muchísimo menos a pensión y para hacer un detrimento en la pensión”.

“Yo le digo a mi abogado que eso es imposible. Llevo 19 años conociendo esta compañía, trabajando hombro a hombro con muchos directivos. Trabajé para don Ernesto de Lima, papá, quien acompaña muchos eventos con clientes. Es imposible que en algún momento haga un detrimento hacia un empleado. Es absolutamente imposible. Esto es un error operativo. Voy a levantar la mano porque le dije a mi abogado que meto las manos al fuego“, contó.

De acuerdo con su denuncia, Ospina llamó al presidente corporativo de la empresa, Gabriel Uribe Téllez, para poner en su conocimiento el tema.

“Le dije: ‘Gabriel, mire lo que encontré en la sabana de mi pensión desde que me hicieron el cambio en el pago de las comisiones, el deterioro es gigante, es abismal. Yo creo que ustedes no se han dado cuenta, esto es un error operativo“, narró.

Y es que la exempleada de esa compañía advirtió que “cerca de a unas 100 personas les hicieron ese cambio diciendo que era un tema de caja. Lo aceptamos y, ahora, hace dos semanas, finalizando noviembre, citaron a 240 personas, más o menos, y les dijeron del mismo cambio, les pidieron firmar un otrosí a su contrato laboral, en el que aceptan el detrimento de la pensión, en el que aceptan este cambio y les hacen firmar un parrafito donde dice ‘acepto’ y que esto no genera ningún deterioro”.

Según afirmó, explicó que al firmar eso, firmó su despido. “Yo no sabía que lo estaba firmando, evidentemente. Levanto la mano y creo que ‘oh, he descubierto un error operativo y todos me van a dar las gracias’. Entonces le cuento a Gabriel y me dice, ‘ya le digo a Andrea Buitrago, que es la gerente de Recursos Humanos, que la llame’. No me dijo nada más”.

“Me llama Andrea y le explico: ‘mira el detrimento, mira esto’, y se queda en silencio. Le dije: ‘Andrea, ¿ustedes son conscientes de este daño al empleado?’ Sí, somos conscientes, fue la respuesta. Llamada que está grabada, que fue el 5 de mayo. Ella se quedaba en silencio y le dije, Andrea, ¿son conscientes del daño al empleado?, o sea, esto se está haciendo a propósito de hacerle el daño a la gente y de deteriorar lo que se le paga al Estado, es decir, ¿son conscientes? Y dijo ‘sí, las cosas son así exactamente como tú las dices’. Sí, pero Andrea, en Colombia no se puede deteriorar a un empleado, esto no se puede hacer, y la respuesta fue: ‘nos metimos por un lado gris de la norma”.

Continuó: “Le dije, ¿cuál es el lado gris? Porque yo ahí te mandé un concepto -yo envié un concepto, tanto a ella como al vicepresidente jurídico- y me dijo, ‘mándame el concepto y después lo hablamos’. ¿Andrea, son conscientes? Sí, las cosas son como tú las dices”.

En esa línea, Ospina contó que acudió a otra directiva de la empresa. “Después hablé con el vicepresidente jurídico, señor Mario Gómez. Él estaba muy jocoso ese día, se rió, llamada que también está grabada el mismo día 5 de mayo en las horas de la mañana. Se rió y me dice ‘no Larita. yo no estoy de acuerdo con eso, les metimos la mano a los empleados al bolsillo ¿y usted es la única que no se va a dejar? ja, ja, ja. Dije Mario, ¿qué es esto? ¿de qué estamos hablando?. Le mandé el concepto de mi abogado".

El momento en que un directivo de la entidad le dijo que bajara la cabeza

Ospina relató: “El 6 de mayo, el día siguiente que yo mandé el concepto, me llama el señor Ricardo Pérez Sandoval, vicepresidente de Inversiones de Alianza Fiduciaria, que era mi jefe inmediato y me dice, ‘Sandra, necesito hablar contigo porque tú mandaste ayer un concepto’, y yo le dije, ‘sí, yo mandé un concepto sobre el tema de pensiones”.

Según dijo en su relato Ospina, él le preguntó: “¿No me puedes recibir en tu casa? Y yo dije, ‘sí’, pero nunca en 19 años nadie ha venido a mi casa. Tengo el video del señor entrando al edificio de mi casa, tengo el chat donde le mando la ubicación de mi casa porque, evidentemente nadie nunca de Alianza había venido a mi casa y la compañía".

Así, reveló: “La conversación es: ‘Sandra, esas son estrategias que se están haciendo para poder incrementar los ingresos y disminuir los gastos, porque tú sabes la intención que tienen los accionistas de vender, porque los fondos de capital privado, en este caso como Australis, normalmente tienen cinco años de una inversión, y en el año quinto su interés es venderla, y vamos en el séptimo año que Australis está en Alianza. Tú sabes la intención de venderla. Hay que mejorar los números para la venta y esa es una de las estrategias”.

“Le dije, ‘perdóname, tú me estás diciendo, Ricardo Pérez Sandoval, ¿que la estrategia para vender una compañía es hacer un detrimento pensional? Buscando que ya no paguen las comisiones mensuales, sino trimestrales para que tengan un techo en el trimestre y en el mes se paguen no por 10 pesos, sino por 5, ¿y me estas diciendo que yo me calle y baje la cabeza?“, contó.

“Dijo ‘sí, eso es lo que te estoy diciendo, que hay que bajar la cabeza, o si no, te vamos a despedir’. Me lo dijo aquí en el comedor de mi casa. Le dije, ‘pues Ricardo, dado esto, despídame porque ya no compartimos ni principios ni valores. Cuando una compañía hace unas estrategias de venta para disminuir la pensión, este no es mi lugar. Entonces despídame, porque yo no voy a bajar la cabeza, y yo voy a seguir adelante, a tribunal, a Consejo de Estado, donde tenga que ir. Esto no es correcto’.

El día del despido

Ospina narró cómo fue el momento del despido que, de acuerdo con su denuncia, no fue en las instalaciones de Alianza, sino en El Nogal.

“Pasan 20 días y nadie me vuelve a hablar. Ricardo sale de mi casa y yo le digo, despídame. Y me dice, ‘Sandra, ¿en serio? Yo le tengo tanto, tanto miedo a que me despidan. Yo bajaría la cabeza, yo de ti bajaría la cabeza’. Le dije, ‘no, Ricardo, yo no. Yo soy una persona digna. Y yo no bajo la cabeza ante una amenaza de estas. Me dice: ‘Sandra es que tú ya despertaste abogados, ya te pusiste a consultar, o sea, ya pusiste el balón a rodar’. Fue la expresión exacta que utilizo. Le dije, ‘pues, obviamente, me han pagado mis comisiones por 17 años de manera mensual ¿cómo es este engaño?“.

Comentó: “No me volvió a contestar ni un chat ni nada Gabriel Uribe Téllez, el presidente corporativo, ni el jurídico, ni el presidente de la comisionista Luis Fernando Fandiño, tengo chats donde les escribo, les pregunto, nadie me volvió a hablar”.

La exempleada de la empresa narró: “me citaron en el Club El Nogal el 30 de mayo y me despiden con justa causa, cuando yo estaba sentada en El Nogal me desconectaron el correo electrónico, me desconectaron todo. Me empiezan a llamar los clientes, toda mi gente, diciéndome: ‘Sandra, ¿qué pasó?’“.

Dijo: “Tenemos que notificarle a la Corporación Financiera lo que está sucediendo. Yo mandé una reclamación directa el 29 de septiembre a los accionistas de Alianza, porque Alianza no me contestó también y la liquidación está mal hecha. Entonces, como no me contestan, le mandé una reclamación directa y ya la entutelé; está en un expediente público en la rama judicial. Esa reclamación se la mandó el 29 de septiembre y silencio total”.

“Cogimos esa reclamación y se la compartimos a la Corporación Financiera Internacional, tanto acá en Colombia en las oficinas de la 72 con séptima, atención a la señora Elizabeth Martínez de Marcano, quien representa a la a esa entidad en Colombia y, adicionalmente, mandamos la queja a Nueva York, a cumplimiento en Nueva York. Entonces, en Colombia no contestaron nada y cuando entutelamos para que nos contestaran, lo que responde Alianza es que ‘tenemos inmunidad. La corporación financiera tiene inmunidad por una ley y, por lo tanto, no contestamos”.

Sin embargo, dijo que “los que sí nos contestaron fue de Nueva York diciendo ‘venga, ¿este caso es únicamente usted, o hay más personas involucradas? De Compliance en Nueva York sí se están interesando en el caso y estoy desarrollando toda la respuesta con mis abogados", concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

