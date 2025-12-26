Impacto del nuevo esquema de jornada nocturna para las pequeñas y medianas empresas: habla Acopi

En junio de 2025 en la Plenaria del Senado fue aprobada la reforma laboral y con ello aparecieron varios cambios en el sistema de trabajo colombiano, dentro de estos el recargo nocturno y dominical/festivo.

Desde este 24 de diciembre se comenzaron a implementar otros de los cambios de la reforma laboral y se oficializó que la jornada nocturna inicia dos horas antes de cómo era anteriormente.

En un inicio, el Gobierno Nacional había propuesto que la jornada nocturna iniciara a las 6:00 de la tarde y terminara a las 6:00 de la mañana. Sin embargo, en el Congreso se acordó que comience a partir de las 7:00 de la noche y termine a las 6:00 de la mañana. Medida que este 24 de diciembre comenzó a regir.

“Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que este recargo nocturno se hace con base en lo que ganan las personas, además, el salario mínimo también. Entonces, son 2’400.000 personas en el país de los 23 millones de ocupados”, dijo.

Y agregó: “Afecta grandemente a los sectores gastronómicos, a los sectores de vigilancia, porque las empresas tienen que aumentar los costos de producción para poder suplir ese tiempo que el empleado no trabaja o contratar más empleados, y eso es muy difícil hoy más para la micro y la pequeña empresa, que son las más afectadas”.

Aunque Ospina aseguró que es “claro” que el gremio quiere que Claro que “los empleados ganen más, que tengan más descanso”, también aseveró que se debe “ser coherentes con lo que vive el país, con todo el tema de productividad que tenemos hoy. Entonces, esa sería parte de la afectación que tendría el horario de recargo nocturno”.