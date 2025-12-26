“Pedimos los consensos necesarios, no queremos un nuevo Ralito”: alcalde de Tierralta sobre las ZUT

Montería

En diálogo con La W, el alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, habló sobre la expectativa en esta jurisdicción del Alto Sinú que fue escogida mediante resolución como Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Clan del Golfo que permitan la transición hacia la vida civil.

El mandatario municipal enfatizó en que espera que este nuevo proceso arroje resultados positivos para Tierralta. En ese sentido, indicó que en este punto se han venido adelantado varias socializaciones sobre los alcances de los acuerdos logrados en Doha, Qatar.

“Tuve la oportunidad de tener un espacio directo con la mesa en Doha, donde escucharon todo lo que tenemos para aportarle a esta paz que consideramos que es un proceso diferente y diferencial a los que hemos tenido porque incluye la participación de la sociedad civil a través del Consejo Municipal de Paz y las autoridades territoriales. Nosotros pedimos que tuvieran a Tierralta como una zona de ubicación transitoria, pero también como pilotaje de paz en este nuevo proceso”, dijo el mandatario municipal.

Asimismo, sostuvo que “nosotros llevamos dos años acompañando el proceso y estamos muy organizados en el territorio. En el pasado se han sentado el Estado colombiano, el actor armado y un país garante, pero han dejado de lado la voz de la sociedad civil. En este caso, estamos en medio del proceso y prefiero mil veces gestionar una paz a seguir permitiendo que nuestra juventud viva en medio del conflicto”.

“Nosotros ponemos el territorio y nuestras voluntades, pero también depende de las voluntades del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y el Gobierno Nacional. A ellos les pedimos que esto logre los consensos necesarios para que este territorio, el sur de Córdoba que le apuesta al proceso, reciba lo que por años se nos ha negado; no queremos un nuevo Ralito, no queremos un nuevo Gallo, queremos que el Estado sea solidario con esta tierra”, concluyó.