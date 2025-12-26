¿Qué nos quedó debiendo el 2025?
Opine sobre nuestro tema del día en La W con Julio Sánchez Cristo.
Colombia
Este viernes, 26 de diciembre, en La W con Julio Sánchez Cristo hablamos sobre lo que el 2025 deja en deuda con cada uno de nosotros.
Colombia
Este viernes, 26 de diciembre, en La W con Julio Sánchez Cristo hablamos sobre lo que el 2025 deja en deuda con cada uno de nosotros.
El siguiente artículo se está cargando
Tu contenido empezará después de la publicidad
Programación
Señales
Elige una ciudad
Compartir
Más acciones
Suscríbete
Tu contenido empezará después de la publicidad