La W RadioLa W Radio

Tema del Día

¿Qué nos quedó debiendo el 2025?

Opine sobre nuestro tema del día en La W con Julio Sánchez Cristo.

Significado del año 2025 según la numerología. Foto: suministrada.

Significado del año 2025 según la numerología. Foto: suministrada.

Colombia

Este viernes, 26 de diciembre, en La W con Julio Sánchez Cristo hablamos sobre lo que el 2025 deja en deuda con cada uno de nosotros.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad