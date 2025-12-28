Recordando a Brigitte Bardot: así fue la entrevista con Julio Sánchez Cristo en La W

Brigitte Bardot durante la grabación de "La Femme et le Pantin" en 1958. (Foto: adoc-photos/Corbis via Getty Images)

Murió la actriz y cantante francesa Brigitte Bardot a los 91 años

La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo la fundación que lleva su nombre en las redes sociales.

La agencia pública francesa AFP detalló que el deceso sucedió en la residencia de Bardot en La Madrague, en Saint-Tropez (Costa Azul francesa), por causas que no fueron reveladas de momento.

En W Radio recordamos la entrevista de la reconocida actriz con Julio Sánchez Cristo:

¿Quién era Brigitte Bardot?

La protagonista de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

Junto a su corta, pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Quedó para los anales el single ‘J’ai t’aime... moi, non plus’, grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y ‘enfant terrible’ de ‘la chanson française’ Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.