“Comunicación con MinHacienda es bastante limitada”: defensora del Pueblo por impagos a contratistas

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la demora en el pago de diciembre para sus contratistas por parte del Ministerio de Hacienda.

Marín mencionó que la comunicación con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es “bastante limitada”, por lo que todos los temas presupuestales con los que han tenido contratiempos no lo han podido dialogar con el jefe de la cartera.

“Nos informó a que no tenían flujo de casa y no tenían para el pago de los contratistas en diciembre”, mencionó.

¿Por qué es tan importante el pago de los defensores públicos?

Explicó también que los defensores públicos son los que “cubren las necesidades de las personas que no tienen cómo pagar un abogado”, por lo que el Estado se encarga de brindárselos.

Destacó que son 4.200 abogados y abogadas y algunos cuentan están atendiendo hasta 400 casos. “Tienen una sobrecarga”.

“Es una legión de gente con un amor al servicio y no pudimos hacer el pago de diciembre”, dijo.

Asimismo, señaló que les dijeron que los pagos se harían con recursos del 2026, por lo que se recortaría del presupuesto que tenían para ese año.

¿Cumplieron los trámites que requería Hacienda?

“Nosotros hicimos todos los trámites. He escuchado que esto ha afectado a muchas instituciones, no solo a la Defensoría. No es cierto que los pagos se hagan mes vencido”, sostuvo.

Finalmente, la defensora pidió que no se trate a la Defensoría como a una agencia más del Gobierno, pues tienen autonomía presupuestal y no dependen del Ejecutivo.

