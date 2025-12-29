Gobierno tendrá que asumir alto costo en pensiones por aumento de salario mínimo: exministro Cabrera

Este 29 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunciará el incremento del salario mínimo para el 2026, algunos sectores inducan que este podría ser del orden del 23%.

Para el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, tendría un fuerte impacto fiscal para las pensiones que debe asumir el Gobierno nacional.

“En Colombia hay 2.5 millones de pensionados 1.5 son de salario mínimo esto significa las pensiones de salario mínimo en Colombia son 3, 4 billones de pesos súbele 23% porque automáticamente se tienen que reajustar las pensiones al salario mínimo, le pregunto al señor ministro de Hacienda, ¿tiene presupuestado ese valor para el incremento de las pensiones de salario mínimo?”, aseguró el exministro en diálogo con La W.

El ministro dijo que un aumento exagerado del salario mínimo tendrá un fuente impacto en materia de inflación, por lo que se deben adoptar medidas que disminuyan el efecto en el costo de vida.

“Desde el Ministerio de Trabajo había una cantidad de temas que nosotros vía decreto suspendimos, que significa que ciertos incrementos como los peajes no sea con salarios mínimos, sino con base en el IPC y así por ejemplo el tema de arriendos y demás pero la canasta familiar no juega así, imagínense los transportadores la persona que recoge una cosecha que automáticamente le tienen que pagar más un transportador que mueve la mercancía automáticamente según los costos laborales entonces repercute en el producto final”, advirtió.

En materia laboral aseguró que también tendrá un impacto en cuanto a los costos laborales que deberán asumir las empresas.

