Malestar tenía que ver con desprotección de instalaciones militares: Benedetti por cambio de Cúpula

El presidente Petro sorprendió este fin de semana con un remezón en la cúpula militar del país y, en diálogo con La W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció al respecto revelando lo que, para él, sería la razón de esos cambios en las instituciones militares de Colombia.

Inicialmente, el jefe de la cartera política aseguró que los cambios no están relacionados con las Zonas de Ubicación Temporal, como las declaradas para el Clan del Golfo, sino que tendrían que ver con la seguridad en las bases militares del país.

“La razón de esos cambios en la cúpula es, y es un tema personal y depronto hago hasta infidencia de los consejos, básicamente por lo que venía desarrollándose últimamente (con las bases militares). Por ejemplo, en el último consejo de seguridad que yo estuve, se encontraba que las fallas eran básicamente de seguridad de las instalaciones, la de Aguachica y de lo que pasó en Buenos Aires, en Cauca”.

El ministro comentó que “ellas estaban mal cubiertas, no hay unos responsables cuando hay unos comandantes para ello (...). No estoy diciendo que por eso los hayan botado, pero el malestar del presidente, básicamente, y no sé si estoy cometiendo infidencias, tenía que ver la desprotección”.

El ministro dijo que los cambios podrían pasar también por “el tema de la fumigación”.

“Yo creería que por ahí viene el desazón de lo que estaba pasando con la cúpula, que también tuvo unos éxitos y tuvo un reconocimiento por parte del presidente sobre la incautación de toneladas , pero no tiene absolutamente nada que ver con lo de las zonas especiales para la paz que alguien se haya opuesto o haya dicho algo”, concluyó.

