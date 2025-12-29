“No es hacer borrón y cuenta nueva”: MinInterior Benedetti explicó propuesta de Constituyente

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro y Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Este lunes, 29 de diciembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para explicar la propuesta adelantada por el Gobierno Nacional de hacer en Colombia una Asamblea Nacional Constituyente.

Cabe aclarar que este viernes se inscribió el Comité Promotor para este fin que buscará recolectar 10 millones de firmas.

En su primera intervención, Benedetti explicó que “aquí lo que se trata es de que las personas entiendan qué clase de Congreso es el que quieren, que va a definir el crear una constituyente”.

Y agregó: “Pero no es para cambiar toda la Constitución como ya pasó en el 91. No es hacer borrón y cuenta nueva, eso no es y es importante ese tema”.

El jefe de la cartera política explicó que esta Constituyente sería “para unos puntos esenciales como es, por ejemplo, el tema de la salud y el tema de cómo se podría resolver la justicia hoy en día”.

“Ahora, es bastante largo el camino. Primero hay que llevar lo que es el proyecto de ley de hacer una Constituyente ante la Registraduría. Hay que dar unos formularios, tiene que durar entre dos y seis meses para que le den el formulario, y luego entonces entraría al Congreso, pero eso entraría para el próximo Congreso, o sea, estamos hablando del elegido después de este marzo 8 que se procesionaría el 20 de julio”, comentó.

Así, concluyó diciendo: “El presidente Petro llevaría ese proyecto de ley el 20 de julio al nuevo Congreso, y es el nuevo Congreso el que tiene que tramitar ese proyecto de ley con una ley, con una ley ordinaria con mayorías absolutas, en la mitad más uno de las corporaciones tendría que ser aprobado, y luego salir al pueblo, a que el pueblo le pregunte si quiere o no quiere (la constituyente)”.

