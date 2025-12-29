No nos volveremos estadounidenses, no es algo realista: Juno Berthelsen, parlamentario groenlandés

El pasado 22 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha nombró como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien dijo que su cometido será convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca “en parte de EE.UU.”.

Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Juno Berthelsen, parlamentario groenlandés, quien se refirió a los hechos.

“Todas las personas en Groenlandia, el pueblo groenlandés y también los partidos políticos en el Parlamento estamos unidos en lo que ya se ha dicho públicamente y es que no queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses; queremos ser groenlandeses”, aseveró Berthelsen en su primera intervención.

Y enfatizó: “hay un consenso en eso, tanto en el pueblo como en los políticos, así que no nos vamos a volver estadounidenses, eso no es realista, no es algo que ni el pueblo, la gente del común, ni los políticos quieran”.

Por otro lado, el parlamentario de ese país del hemisferio norte del mundo aseguró que “los Estados Unidos no van a atacar a nadie, especialmente no a Groenlandia, porque es un aliado de muchos años atrás, de 80 años o más”.

“Creo que podemos escuchar de Donald Trump que quieran tener una buena relación con nosotros, que quieran mantener una alianza con Groenlandia, y es algo en lo que estamos 100% seguros que queremos trabajar”, añadió.

Desde otro aspecto, Berthelsen explicó que “el Reino de Dinamarca tiene un acuerdo de defensa con los Estados Unidos para garantizar la seguridad de Groenlandia. Esto es para garantizar la seguridad de cualquier ataque que provenga de China, de Rusia o cualquier amenaza en general”.

“Estados Unidos nos va a proteger de acuerdo a ese acuerdo de defensa que tenemos. Hay militares daneses presentes también, pero simplemente es para mantener la soberanía, no es para defendernos porque eso lo haría los Estados Unidos. Simplemente hay presencia, por supuesto, de estos militares daneses, lo que hacen es mantener presencia, tener sus barcos en el territorio, pero los que nos van a proteger realmente, porque nosotros no podemos, es los Estados Unidos”.

Y aseguró: “Lo que quiere Groenlandia es su independencia, estamos peleando por eso, queremos ser un Estado soberano, estamos trabajando fuertemente para lograrlo y cuando ya en Groenlandia seamos una nación soberana independiente buscamos tener este acuerdo de defensa directamente con los Estados Unidos”

