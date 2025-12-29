¿Puede terminar la guerra en Europa sin que Ucrania ceda territorio?
La W habló con una experta en política exterior, quien resaltó que la probabilidad no es buena para Ucrania de salir del conflicto sin perder territorio.
¿Puede terminar la guerra en Europa sin que Ucrania seda territorio?
06:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen banderas de Ucrania y Rusia. Foto: Getty Images
La Dra. Evelyn Farkas, exfuncionaria de seguridad nacional de Estados Unidos y experta en política exterior, dialogó con La W acerca del posible fin del conflicto en Europa entre Ucrania y Rusia.
¿Puede terminar la guerra sin que Ucrania seda parte de su territorio?
“No hay una probabilidad buena para Ucrania de salir del conflicto sin perder territorio”, afirmó.
De esta manera, destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo esfuerzo para entender los dos lados y llegar a un acuerdo constructivo, aunque aclaró que “no puede forzar a Zelenski ni a Putin”.
Escuche la entrevista completa aquí:
¿Puede terminar la guerra en Europa sin que Ucrania seda territorio?
06:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles