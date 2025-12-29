¿Puede terminar la guerra en Europa sin que Ucrania ceda territorio?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Puede terminar la guerra en Europa sin que Ucrania seda territorio?

La Dra. Evelyn Farkas, exfuncionaria de seguridad nacional de Estados Unidos y experta en política exterior, dialogó con La W acerca del posible fin del conflicto en Europa entre Ucrania y Rusia.

¿Puede terminar la guerra sin que Ucrania seda parte de su territorio?

“No hay una probabilidad buena para Ucrania de salir del conflicto sin perder territorio”, afirmó.

De esta manera, destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo esfuerzo para entender los dos lados y llegar a un acuerdo constructivo, aunque aclaró que “no puede forzar a Zelenski ni a Putin”.

