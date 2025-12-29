Transición a carruajes eléctricos en Cartagena divide posiciones entre Alcaldía y cocheros

Tras la entrada en vigencia del decreto que prohíbe la circulación de coches de tracción animal en el Centro Histórico y la entrada en operación de los nuevos carruajes eléctricos este 29 de diciembre, hay opiniones encontradas entre la Alcaldía de Cartagena y el gremio de cocheros.

De acuerdo con Julio Martínez, integrante de la asociación de cocheros de la ciudad, quien pasó por los micrófonos de La W, el gremio “en ningún momento nos oponemos ni estamos en desacuerdo con esta transición, sino que se haga sin vulnerar los derechos adquiridos, la confianza legítima y el mínimo vital de todas las personas que han dependido de esta actividad. El alcalde compró las 60 carrozas y las pone como titular exclusivo de la Alcaldía de Cartagena, desplazando y prácticamente haciendo una expropiación y sacándonos a los propietarios de coches de caballos que por décadas tenemos un derecho adquirido”, dijo Julio Martínez, representante de la asociación de cocheros.

Por su parte, el director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria indicó que desde el primer momento se han hecho las concertaciones.

“Son unos pocos los que están en la manifestación y, curiosamente, paradójicamente, lo que está pasando en estos momentos es que una parte de los cocheros está en la manifestación, yo estoy aquí con ellos, y otra parte de los cocheros está siendo capacitada para manejar las carrozas eléctricas, y otra parte de los cocheros ya se encuentra en las oficinas de talento humano de la Alcaldía, haciendo y colocando su hoja de vida para ser vinculados en las diferentes dependencias de la Alcaldía. Entonces, nosotros siempre hemos estado abiertos a la negociación, el alcalde ha sido muy pragmático en que respetemos el derecho laboral, el derecho a la vida, pero también que respetemos el bienestar animal, porque es que el animalito ya tiene que salir a descansar, el caballito ya trabajó, ya hay otra tecnología, todo cambió”, indicó el director de la UMATA, Adolfo Pérez.

Durante la mañana de hoy, varios cocheros y sus familias adelantaron una protesta que recorrió algunos sectores del centro hasta llegar a los bajos de la Alcaldía con el fin de llegar a acuerdos.

Escuche la entrevista completa aquí: