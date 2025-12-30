El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gobierno Petro pone en jaque la economía del país: Fenalco por el aumento del salario mínimo de 2026

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes, se pronunció en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del aumento del salario mínimo en Colombia para el 2026.

Cabal aseguró que con el aumento del 23,7%, “el Gobierno Petro pone en jaque la economía del país”.

“La preocupación va sobre todo en el efecto fiscal que va a tener este incremento irresponsable que ha hecho el Gobierno de Petro en el sentido del golpe a las finanzas públicas cuando ya, de hecho, están quebradas“, dijo.

Y agregó: “Vamos a tener una situación muy compleja en la economía, seguramente el Banco de la República no va a poder bajar tasas, por lo contrario la va a subir para poder defenderse de la inflación. Y esto lo que va a generar obviamente es que s e van a encarecer los créditos, se va a desestimular el consumo, se va a estimular la inversión, y obviamente los efectos van a ser inmensos".

Finalmente, Cabal afirmó que “el país va a perder absoluta competitividad. Con un dólar barato como el que tenemos hoy , obviamente los productos importados seguramente van a tener un mayor auge sobre los productos fabricados en Colombia por efecto de este desmesurado incremento del salario mínimo".

Escuche la entrevista completa a continuación:

