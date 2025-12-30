“Hay una injusticia con los pensionados”: Exalcalde ‘Lucho’ Garzón sobre aumento del salario mínimo

Luis Eduardo "Lucho" Garzón declaró en el juicio que se adelanta contra el exconcejal José Juan Rodríguez. Foto: Colprensa

Bogotá

Luis Eduardo “Lucho” Garzón, exalcalde de Bogotá y candidato al Senado, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el incremento del salario mínimo para 2026.

Tal y como lo anunció el presidente Petro el 29 de diciembre, el aumento para el salario mínimo es de 23,7%, cifra que muchos han criticado y han advertido por futuras crisis económicas.

“Me parece que es muy positivo que el Gobierno haya introducido un hecho constitucional, revolucionario y novedoso como es, que no se mira el tema individual de la familia, de cada miembro de la familia, sino el colectivo familiar. Y eso del ingreso mínimo vital me parece que es un hecho supremamente importante”, afirmó.

Asimismo, afirmó que así como, según dice, hay trabajadores que están felices, también tienen que estar felices los que tienen convención colectiva, como los trabajadores del Acueducto o los del Grupo Energía en Bogotá.

“Encima del salario mínimo tienen dos puntos por encima, quedarían con 25.7 Lo mismo pasaría con la energía que está en 1.5 por encima del salario mínimo. Esas convenciones, obviamente todos los trabajadores deben estar felices, y uno no puede negar que es un hecho supremamente importante”, dijo.

Le puede interesar: Los países donde la izquierda incrementó el salario mínimo y no se afectó la inflación

Sin embargo, afirmó que hay millones de colombianos que no llegan al salario mínimo, lo que significa que, frente a esa formalización y a ese nivel de salario, hay que pensar en ellos.

Además, advirtió que hay una injusticia con los pensionados. “Los pensionados van a recibir 5.2 de aumento como consecuencia de que los pensionados solamente reciben lo de la inflación causada. En este caso es 5.2 frente a 28, son 18.7 de diferencia y la situación de los pensionados que están muy cerca del salario mínimo quedan prácticamente en salario mínimo”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí: