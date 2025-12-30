Lo que parecía política de desastre, no lo ha resultado: experto español por alza del salario mínimo

Rafael Muñoz de Bustillo, doctor en economía, catedrático de la Universidad de Salamanca y miembro del grupo de expertos del gobierno español, habló con La W acerca del incremento del 23,7% del salario mínimo en Colombia, el cual se dio por decreto y lo anunció el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo impactará a la inflación y la economía del país?

“El mundo del análisis del pacto del salario mínimo ha cambiado mucho en los últimos años. Si me hacen esta pregunta hace 20 años, les diría que el aumento importante generaría un impacto negativo en el empleo”, manifestó.

“Según se ha visto en los últimos años, hasta alcanzar un determinado nivel, los incrementos del salario mínimo moderados no suelen tener un efecto importante sobre el empleo”, añadió.

De esta manera, comparó los incrementos del salario mínimo en España en los últimos años con el actual de Colombia, señalando que en su país no ha resultado mal, pero no descartó que pueda incrementar el desempleo.

“Aunque haya un pequeño efecto de reducción del empleo, ese efecto es menor que el efecto de aumento de los salarios de todos aquellos que siguen empleados después del aumento del salario. En principio, lo que parecía que era una política de desastre, no lo ha resultado ser. El mercado del trabajo se adapta a esas subidas”, indicó.

Mensaje a empresarios colombianos

Indicó que no está capacitado para decirle a un empresario colombiano qué hacer o cómo sentirse, pero sí contó la experiencia española: “el aumento de los salarios mínimos en este Gobierno, la respuesta siempre fue de alarmismo, que iba a aumentar el desempleo, pero ha resultado positivo porque ha entrado más dinero a las familias”.

Escuche aquí la entrevista completa: