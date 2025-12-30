La W RadioLa W Radio

Actualidad

Los países donde la izquierda incrementó el salario mínimo y no se afectó la inflación

Conozca cómo han impactado los grandes aumentos del salario mínimo en gobiernos como los de Lula Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y más países de Latinoamérica.

Los países donde la izquierda incrementó el salario mínimo y no se afectó la inflación

Los países donde la izquierda incrementó el salario mínimo y no se afectó la inflación

02:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales, Lula Da Silva y Néstor Kirchner. Fotos: (Photo by Juan Abundis/ObturadorMX/Getty Images) / (Photo by Ricardo Ceppi/Getty Images) / (Photo by Ricardo Ceppi/Getty Images) / (Photo by Ton Molina/NurPhoto via Getty Images)

Juan Pablo Calvás, periodista de La W, realizó un comparativo de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica en los últimos años, cómo manejaron el aumento del salario mínimo en sus países y el impacto que ello tuvo en la inflación al final de cada año.

Aumentos más grandes en el salario mínimo durante gobiernos de izquierda en Latinoamérica:

  • Argentina, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: en 2003 se aumentó el 50% el salario mínimo, teniendo una inflación anual del 13.4%
  • Bolivia, con Evo Morales: en 2010 y 2013 se aumentó el salario mínimo en 20% y la inflación fue de 6.9% (2010) y 6.5% (2013).
  • Brasil, con Lula Da Silva, Dilma Rousseff y posteriores: el aumento más grande del salario mínimo fue en 2003 con 20%, mientras la inflación para ese año fue del 9.3%
  • México, con Andrés Manuel López Obrador: en 2022 el aumento del mínimo fue del 22%, año en el que la inflación fue del 7.07%.
  • Ecuador, con Rafael Correa: en 2008 aumentó el salario mínimo en 17.65%, teniendo una inflación del 8.83%

Vea aquí el documento completo con los incrementos del salario mínimo en gobiernos de izquierda en Latinoamérica

Escuche el informe aquí:

Los países donde la izquierda incrementó el salario mínimo y no se afectó la inflación

02:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad