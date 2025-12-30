El general Hugo López Barreto, nuevo comandante de las Fuerzas Militares, habla sobre los retos de la nueva cúpula Militar para la recta final del Gobierno Petro teniendo en cuenta que, según dijo el MinInterior, esta decisión se tomó por la seguridad de las guarniciones militares.

¿Qué es lo primero que va a hacer para proteger las guarniciones militares?

“Tenemos un reto muy especial para con nuestros soldados, para con todos los colombianos. Yo creo que eso hace parte de nuestro ejercicio militar y toda la proyección militar ya por 42 años”, dijo.

Asimismo, fue enfático que gracias a que ha venido recorriendo el país desde diferentes cargos, unidades del Ejército y unidades conjuntas, llegó a este punto con las claridades de que tenemos unas fuerzas militares preparadas, de que claramente la seguridad de nuestros soldados es una prioridad y que hay unos retos inmensos en todo lo que tiene que ver con operaciones militares.

“Nos corresponde a nosotros fortalecer las capacidades, seguir fortaleciendo las capacidades de detección, adaptación y respuesta para esos nuevos retos que se nos vienen y las nuevas amenazas que se están planteando”, afirmó.

En cuanto a las negociaciones con grupos armados, reveló que las Fuerzas Militares han venido contribuyendo al esfuerzo político que tiene el presidente para la paz de Colombia.

“A nosotros, desde las fuerzas militares, nos corresponde seguir desarrollando operaciones militares. De esta misma forma se busca la paz en Colombia. Estamos desarrollando operaciones militares a lo largo y ancho del país, contra todas las estructuras”, dijo, agregando que conocen las intenciones de paz del presidente, pero también conocen que la voluntad de estos grupos es poca.

Siendo así, “nos corresponde a nosotros continuar con el desarrollo de operaciones militares, respetar todo lo que corresponda a los compromisos que se han hecho en las mesas de negociación, pero con claridades absolutas, sin dejar engañar al Gobierno ni al país, ni mucho menos a las tropas”.