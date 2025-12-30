Nueva EPS tiene lista contratación con gestores farmacéuticos, reveló representante de usuarios

La representante de usuarios ante la junta de la Nueva EPS, Amparo Velásquez, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el anuncio de Colsubsidio del cierre de sus servicios de dispensación de medicamentos para esta EPS.

En contexto: Colsubsidio anunció el cierre del servicio de dispensación de medicamentos para Nueva EPS

“Colsubsidio termina su contrato, la parte de contratación el 31 de diciembre. De inmediato me comuniqué con la Nueva EPS directamente y estaban realizando la nueva contratación con otras redes de gestores farmacéuticos porque los usuarios no pueden quedarse sin medicamentos”, dijo.

Y es que Velásquez señaló que el deterioro de la salud es absoluto y los pacientes de oncología pueden fallecer.

Por esta razón, destacó que Nueva EPS ya tiene a los gestores farmacéuticos que van a sustituir a Colsubsidio en la entrega de medicamentos, por lo que los pacientes serán remitidos a estas entidades.

“Ténganlo por seguro que los 22 delegados regionales necesitaremos con ojos y oídos pendientes de esta nueva prestación de los servicios, no puede ser inferior a la de Colsubsidio, tiene que llenar las expectativas”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: