La W RadioLa W Radio

Actualidad

“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026

Desde Asobares aseguraron que al aumento del salario mínimo se le suma el cambio en la jornada nocturna y el incremento de precios a los licores en Colombia.

“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026

“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026

01:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Camilo Ospina, presidente de Asobares, reaccionó en La W al aumento del salario mínimo en un 23.7% para el 2026, asegurando que eso significa “un golpe más” para su sector.

“Es otro golpe más. Venimos del aumento de la jornada con recargos nocturnos y saldrá el decreto de emergencia económica que incrementará los precios para los licores, vinos y aperitivos”, afirmó.

“Pan para hoy, hambre para mañana”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí:

“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026

01:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad