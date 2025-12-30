“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Camilo Ospina, presidente de Asobares, reaccionó en La W al aumento del salario mínimo en un 23.7% para el 2026, asegurando que eso significa “un golpe más” para su sector.

“Es otro golpe más. Venimos del aumento de la jornada con recargos nocturnos y saldrá el decreto de emergencia económica que incrementará los precios para los licores, vinos y aperitivos”, afirmó.

“Pan para hoy, hambre para mañana”, agregó.

