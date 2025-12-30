“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026
Desde Asobares aseguraron que al aumento del salario mínimo se le suma el cambio en la jornada nocturna y el incremento de precios a los licores en Colombia.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
Camilo Ospina, presidente de Asobares, reaccionó en La W al aumento del salario mínimo en un 23.7% para el 2026, asegurando que eso significa “un golpe más” para su sector.
“Es otro golpe más. Venimos del aumento de la jornada con recargos nocturnos y saldrá el decreto de emergencia económica que incrementará los precios para los licores, vinos y aperitivos”, afirmó.
“Pan para hoy, hambre para mañana”, agregó.
