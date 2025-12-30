El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Petro no hace esto por ayudarle a los pobres: Enrique Peñalosa sobre aumento del salario mínimo 2026

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien se refirió a la noticia de la semana: el aumento en un 23,7% del salario mínimo que quedó en 2′000.000 de pesos, incluido el auxilio de transporte.

En su primera intervención, el también experto en economía dijo que “lo importante es que todos los ciudadanos tengan claro que Petro no hace esto por ayudarle a los pobres; al revés, les va a hacer un daño gravísimo a los más pobres ”.

Según explicó, lo anterior es porque “la mitad de los trabajadores colombianos gana menos que el salario mínimo, 48% gana menos, peor con el incremento que hicieron el año pasado que también ya de por sí es bastante más alto que la inflación, entonces aumentó en más de un millón los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo durante el 2025″.

“ Claramente lo que va a pasar es que esos trabajadores, que ganan menos que el mínimo, se les va a encarecer todo ”, aseguró.

En la misma, el exfuncionario dijo que los que más se verán afectados con este aumento son los pequeños y medianos empresarios.

Así, Peñalosa resaltó que ese aumento del salario mínimo para el 2026 “es un engaño que lo que tiene es una cantidad de consecuencias terribles de un presidente irresponsable que lo que va a generar es un gran incremento de precios, desempleo y va a hacer mucho daño de muchas maneras”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

