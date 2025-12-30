¿Quintero puede ser candidato de AICO? ¿Cuántos se han quedado por fuera? Registrador responde

Hernán Penagos, registrador nacional, habló en los micrófonos de La W y explicó las estrategias para promover la inscripción y actualización de cédulas de la ciudadanía para participar en las elecciones del 2026 para la Presidencia de Colombia.

La idea, según contó fue descentralizar la Registraduría y llevarla a las calles de Colombia para que las personas que cambiaron de domicilio, que quieren votar mucho más cerca su residencia, actualicen e inscriban su cédula.

“La hemos llevado a lugares de fácil acceso para que le quede más sencillo a la ciudadanía”, dijo.

Además, reveló que el 52% de ciudadanos no votó para el Congreso de la República, es decir que, actualmente “legisla un Congreso elegido por menos de la mitad de colombianos inscritos”.

Siendo así, hizo un llamado para todos los colombianos mayores de edad afirmando que votar no es solo un derecho, es también un deber con la democracia de Colombia.

Para esto, reveló fechas clave:

Hasta el 8 de enero: Quienes se inscriban hasta el 8 de enero podrán votar en Congreso y Presidencia

Del 8 de enero al 31 de marzo: Esta es la última fecha de inscripción de cédulas, solo podrán votar por Presidencia.

Por otro lado, confirmó que las personas solo puede votar el su domicilio electoral, es decir que no pueden votar en un lugar diferente a donde viven (ciudad).

Seguridad en las elecciones

“Hay retos muy grandes en materia de seguridad, muy altos, tenemos unos retos muy importantes. El Ministerio de Defensa ha señalado que son 104 los municipios de alerta roja, es decir, aquellos municipios donde hay riesgos de seguridad para las elecciones en Colombia, y riesgos de seguridad no es solamente que se puedan instalar las mesas y los puestos de votación, riesgos de seguridad es que la ciudadanía pueda votar, pero pueda votar libre, que es lo más importante de ejercicio del derecho al voto”.

Siendo así, enfatizó en que en esos 104 municipios necesitan trabajar muy fuerte. “Venimos avanzando en el plan democracia con el Ministerio de Defensa, ahora tendré que, reunirme con la cúpula militar para seguir avanzando en los mecanismos y el despliegue operativo para cubrir todo el territorio nacional, pero en especial esos 104 municipios donde tiene que llegar la fuerza pública con anterioridad, pero también a todos los actores del proceso electoral, me refiero a los testigos, a los jurados, a los equipos de observación, a los órganos de control que acompañan a los funcionarios de la entidad,

Sin embargo, aclaró que “el año entrante la ciudadanía puede votar y lo puede hacer libremente, y que todas las cerca de 125.000 mesas que se van a instalar en el territorio nacional se van a instalar sin ninguna dificultad para que los ciudadanos ejerzan el derecho al voto. Una nación democrática no puede negar sus derechos políticos a nadie, por tanto en eso tenemos que trabajar”.

¿Ya fue aprobado el Comité para impulsar la Asamblea Constituyente?

El presidente Petro ha hablado de una Asamblea Constituyente y un grupo de ciudadanos que impulsa la iniciativa cumpliendo la primera fase de todo el proceso, que es registrarlo ante la Registraduría.

Sobre esto, el registrador afirmó que la iniciativa se radicó hace unos días ante la Registraduría.

Siendo así, explicó que la entidad tiene 15 días para revisar los requisitos formales de esa iniciativa. Una vez revisados los requisitos formales, se autorizan los formularios para la recolección de firmas y ese comité tiene hasta seis meses, para recoger el número de firmas, luego se entregan a la Registraduría y se verifica el cumplimiento del requisito. Si se cumple, se hace la convocatoria respectiva.

El número de firmas, según dijo, es cerca al 5% del censo del país, es decir 2.060.000 de firmas.

¿Daniel Quintero puede ser candidato por el partido AICO?

“El próximo 31 de enero inician las inscripciones de aquellas personas que quieran postularse a la Presidencia de la república, aún no se ha iniciado el periodo de inscripciones. Desde el pasado 22 de diciembre, los partidos tenían la posibilidad de manifestarle al Consejo Nacional Electoral si se retiraban o no de las diferentes consulta”.

A partir de esa fecha se activó la competencia del Consejo Nacional Electoral para algunos efectos: Uno de ellos es el decir qué partidos o personas pueden participar en la consulta del mes de marzo. “Es el Consejo Nacional Electoral quien defina si las personas que han estado en unos u otros procesos pasados pueden o no inscribirse como candidatos o participar en las diferentes consultas”.