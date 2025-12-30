Se ha eliminado el mito de que incremento salarial por encima de inflación producía desempleo: CGT

Desde los gremios de los trabajadores también se han pronunciado con respecto al aumento en 23,7% del salario mínimo para 2026, que quedó en $2′000.000, incluyendo el auxilio de transporte. Es el caso de Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, calificó de “histórica” la cifra.

El líder sindical puntualizó que un hipotético efecto ‘boomerang’ “no” les preocupa “partiendo de la experiencia” que, según dice, han tenido “en los últimos años”.

“Hay que recordar, por ejemplo, que en el 2022 el incremento salarial fue del 10.7% cuando, como dice la canción, llegamos al primer millón. Fue también un aumento salarial muy importante y podríamos decir que en los últimos tres años ha habido un incremento del 42.3% y que en la práctica se ha ido eliminando el mito de que el incremento salarial por encima de la inflación producía desempleo o generaba una mayor inflación”, aseguró Oyola.

El presidente de la CGT afirmó que, “sin duda, este incremento salarial del 23% es histórico, es una cifra que no teníamos, tal vez nosotros los trabajadores que habíamos hecho una propuesta del 16%, pero podríamos afirmar que el efecto que se prevé que pudiera tener, incluso entre los sectores informales lo que hemos podido verificar, es que incluso los sectores informales han crecido y han mejorado sus ingresos en la medida en que existe poder de compra entre los sectores de trabajadores y eso ha contribuido a mover la economía en las cifras que estamos viendo hasta ahora”.

