Subir el mínimo 4 veces por encima de la inflación genera riesgos a mipymes: Juan Fernando Cristo
Juan Fernando Cristo reconoció que el gobierno Petro restableció el poder adquisitivo de los asalariados, pero
06:22
Juan Fernando Cristo. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona).
En diálogo con La W, Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial, se refirió al aumento del salario mínimo en un 23.7% para el 2026. Señaló que esa es una buena noticia para 2.4 millones de colombianos.
“El gobierno Petro aumentó sustancialmente el salario por encima varios puntos de la inflación, rompiendo la tradición. En estos tres años gradualmente se fue restableciendo el poder adquisitivo de los asalariados en Colombia y se demostró que no generaba desempleo, por el contrario, tenemos la más baja. La informalidad no se redujo y la inflación estuvo controlada”, dijo.
A pesar del buen comportamiento de la economía durante el gobierno Petro, expresó preocupación por las micro, pequeñas y medianas empresas en el país con el alza del salario mínimo para 2026.
“Subir el salario mínimo cuatro veces por encima de la inflación más productividad del año 2025 sí genera unos riesgos que me preocupan, especialmente para la microempresa, la pequeña empresa y la mediana empresa en Colombia, para que se pueda hacer un salario mínimo el doble de la inflación”, afirmó.
¿Incremento del salario mínimo perjudica a pensionados?
Cristo explicó que los pensionados que ganan más de un salario mínimo de pensión se verán afectados porque se les reajustará la pensión con base a la inflación causada. “Es una decisión que tiene riesgos que no hubiera tomado”.
Escuche la entrevista completa aquí:
