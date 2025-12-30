El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Vamos a ser las más perjudicadas con este aumento del salario”: sindicato de empleadas domésticas

Jenny Hurtado, sindicato de empleadas del servicio doméstico, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el alza del salario mínimo por un 23,7%.

En un principio, Hurtado aplaudió el incremento. “A me parece magnífico que nos aumenten el sueldo, pero hay un problema gravísimo”.

Según contó, vienen luchando con las patronas porque el salario de un empleada doméstica interna por día son dos millones, y ahora va a costar mucho más.

“Nos ha costado que muchas trabajadoras se han quedado sin empleo, y ahora con esto será peor. Las patronas no quieren pagar, nos disminuyeron el trabajo, solo van 2 o 3 días, pero haciendo el trabajo de toda la semana”, dijo.

Además, contó que a muchas empleadas internas ya no les dan la alimentación sino que deben sacar de su mismo salario para la comida del día.

“Con este aumento, estamos muy preocupadas porque vamos a empezar la lucha otra vez, vamos de para atrás y muchas nos vamos a quedar sin trabajo y eso me preocupa”, detalló.