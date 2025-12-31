Han llegado 56 familias desplazadas a Ocaña por enfrentamientos entre grupos armados: personero

Ocaña

Ocaña se ha convertido en uno de los tres municipios más receptores de familias desplazadas de la región del Catatumbo. Durante las últimas 24 horas, 56 familias han llegado hasta este casco urbano, huyendo de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN.

“El día de ayer recibimos 56 núcleos familiares para un total de 111 desplazados. Esperamos que el día de hoy, así como fue ayer, sigan llegando a la oficina toda vez que tenemos información de que al parecer más de 100 personas también se van a desplazar desde la subregión del Catatumbo hacia el municipio de Ocaña“, dijo Bohórquez. “Esto genera y prende las alarmas”.

El representante del Ministerio Público indicó que “nosotros ayer tuvimos un comité de justicia transicional en el cual, como personería alertamos a las alcaldías, a la gobernación del posible desplazamiento masivo, aún más grande de lo que se puede prever para estos días y obviamente activar todas las rutas de protección con ICBF, con la Unidad para las Víctimas, para que esas ayudas estén ya disponibles para estas personas”.

Aseguró que las mismas familias desplazadas han indicado que varias viviendas “se ha incinerado por ataques con drones, que los grupos armados están llegando con lista en manos y esto obviamente genera zozobra, pánico, y temor en la ciudadanía que se está viendo en la obligación de desplazarse hacia el municipio de Ocaña”.

En total, “de las 111 personas, tenemos 22 niños, 37 hombres, 32 mujeres, entre ellas una mujer inmigrante, mujeres en estado de embarazo, niñas”.