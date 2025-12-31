¿Cómo impactará el aumento del salario mínimo 2026 a los regímenes pensionales? Asofondos explica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, Andrés Velasco, presidente de Asofondos (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías), se pronunció acerca del aumento del salario mínimo para el año entrante anunciado por el presidente Gustavo Petro el pasado 29 de diciembre.

Según el mandatario, el nuevo salario mínimo en Colombia para 2026 quedó en $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte. Esto significa que es un aumento del 23.7%.

Según Velasco, las personas que han acumulado recursos en los fondos privados para comprar una renta vitalicia o una pensión de un salario mínimo “se pensionarán con el mínimo”.

“Las personas que están en el régimen de Colpensiones y ya tienen una pensión o están la edad y las semanas necesarias para pensionarse, se pensionarán con un salario mínimo. Para las personas que se pensionaron por más, los ajustes usualmente están amarrados a la inflación, no al salario mínimo”, explicó.

También aseguró que el sistema pensional público necesita más o menos siete u ocho cotizantes por cada pensión, por lo que “entre más alto sea el ajuste del salario mínimo, los colombianos estamos asumiendo una deuda con esos colombianos hacia el futuro que va a complicar más aún las cifras fiscales”.

