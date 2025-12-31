Se incrementará la crisis humanitaria: vocero de Pacientes Colombia por aumento de UPC

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se incrementará la crisis humanitaria: voceo de Pacientes Colombia por aumento de UPC

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, conversó con La W a propósito de la resolución del Ministerio de Salud que define el aumento de la UPC para el 2026, algo que calificó como negativo porque “va a incrementar la crisis humanitaria” en el sistema de salud colombiano.

“Más filas negando servicios a los pacientes, más muertos dentro del sistema de salud y más colapso. Nosotros celebramos eso (resolución del MinSalud del incremento de la UPC) porque fue una orden de la Corte Constitucional, pero también recordemos que buena parte de las EPS intervenidas son del régimen subsidiado”, afirmó.

¿Cuáles son los principales problemas en el sistema de salud ?

Insuficiencia de los recursos Cuando se tiene un sistema desfinanciado, genera más pobreza, más enfermedad y más muertes Un sistema desfinanciado viola la ley

Ante esto, Silva recordó que la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud hacer tres cosas:

Revisar metodología de cálculo de la UPC

Revisar si en 2021 a 2024 se gastó más dinero

Revisar y recalcular la UPC de 2025, el año que termina.

“Pareciera que al Gobierno no le importa ni la salud ni la vida, todo lo argumentan con que le hundieron la reforma y por eso hace lo que hace”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: