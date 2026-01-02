Desplazados del Catatumbo llegando al municipio de Ocaña. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Conflicto entre ELN y disidencias: Más de 1.000 desplazados en el Catatumbo en última semana de 2025

Luis Fernando Niño, consejero de Paz para Norte de Santander, conversó con La W acerca del recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo, Norte de Santander, entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Como informó, se tiene registro de 1.012 personas desplazadas, entre ellos 217 niños, y 22 núcleos familiares afectados por este conflicto en la última semana del 2025.

“La Defensoría nos permite ver las dos versiones: la mayoría sale porque sus casas están entre los combates y en cualquier momento un dron puede caer en ellas; otros salen por amenazas”, manifestó.

¿Por qué no se ha solucionado el conflicto en el Catatumbo?

El consejero señaló que son varias las situaciones que no han permitido que se elimine la violencia en esa región del país:

Las 50.000 hectáreas de coca en el territorio: “sigue creciendo sin control”.

Dos grupos que por décadas estuvieron compartiendo el negocio del narcotráfico y hoy están en confrontación.

No se respeta el Derecho Internacional Humanitario.

Es por esto que afirmó que la decisión que se tomó es seguir fortaleciendo militarmente la zona, aunque pidió acciones complementarias y contundentes en la región.

Le puede interesar: Familias desplazadas del Catatumbo salen de la zona en caravanas y con banderas blancas

No obstante, cuestionó el decreto presidencial con el que el Gobierno extendió 7 meses más la Zona de Ubicación Temporal para así avanzar en los diálogos con el Frente 33 de las disidencias.

Sobre el ELN, pidió que “se abra cualquier posibilidad de diálogo”. En caso de que eso no sea posible, que se lleven a cabo acciones contundentes.

Escuche la entrevista completa aquí: