¿Cuál es el impacto del salario mínimo en las pensiones para 2026? Experto aclaró dudas

¿Cuál es el impacto del salario mínimo en las pensiones para 2026? Experto aclaró a dudas

El abogado Misael Triana Cardona, director de Abogados Triana, analizó el efecto del aumento del salario mínimo en 23,7% en las pensiones para el 2026, respondiendo a las preguntas de los oyentes de La W.

Principales efectos para cotizantes con salario mínimo

Todos los pensionados de un salario mínimo verán que su mesada aumenta, pero esto tiene ‘efectos colaterales’:

Aumento en el descuento del aporte en salud a cargo de los pensionados

Aumento en el costo de vida

Aumenta el valor del aporte mensual al sistema de pensión para quienes ganan el mínimo: pasa de 227.000 a 281.000

Aumento en las reservas actuariales

Afiliados que devengan poco más de un salario mínimo verán que su pago mensual se acerca al SMMLV.

Grupo poblacional que cotizaba como trabajador independiente el valor de la pensión y salud: ambos pasan de $405.698 a $501.848 en 2026, un aumento fijo mensual de $96.150. “ Eso llevará a la deserción de los afiliados y genera barrera de desmotivación de los afiliados que quieren ingresar al sistema, pero no pueden sacar ingresos fijos para destinarlos a ello ”.

”. Las pensiones mayores al salario mínimo aumentan con el IPC.

Menos afiliados en fondos privados podrán acumular sus ahorros para pensionarse

Más personas afiliadas al régimen de ahorro individual hará uso de la garantía de pensión mínima, por lo que el Estado deberá suministrar más recursos.

Personas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que están bajo la modalidad de retiro programado, recibirán una pensión que no aumentará o incluso disminuiría.

¿Qué pasa son los trabajadores de tiempo parcial?

Triana mencionó que un trabajador de tiempo parcial es persona que no trabaja 30 días y no logra ganar un salario mínimo, no cotiza los 30 días, sino los que corresponda. “Eso permite al empleador pagar una cotización menor”.

Pensionados que ganan más de un salario mínimo

Aseguró que muchas personas que ganan más del salario mínimo, en pocos años caerán al valor del salario mínimo.

Ejemplo: “Una persona que tenía una pensión de $1.6 millones en 2025, al aplicarle el IPC del cierre de año (puede estar en 5.3%), quedará por debajo de un salario mínimo”.

¿Capital de ahorro para pensionarse en fondos privados aumenta?

Resaltó que ese es uno de los mayores efectos que tendrá el aumento del salario mínimo en los pensionados, “hay un muro en los fondos privados”.

“Para que un afiliado al régimen solidario hubiera podido acceder a una pensión necesitaba $350 millones ahorrados. Ese monto aumenta a entre $410 a $435 millones de pesos”, dijo.

Mensaje a los trabajadores y empresarios colombianos

Finalmente, el abogado hizo un llamado a los colombianos: “no se rindan, sigan pagando cotización. Hagan conteo de gastos y eliminen algunos, pero dejen de último el no pagar seguridad social”.

