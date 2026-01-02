¿Cuánto subirá el pasaje de transporte intermunicipal por aumento de salario mínimo? Aditt responde

Suben las tarifas del transporte intermunicipal en Boyacá en plena temporada decembrina: Terminal de Transportes de Sogamoso confirma refuerzos operativos y medidas de control para garantizar la seguridad de los viajeros

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, Camilo García, vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (Aditt), habló sobre el alza en el precio del pasaje de transporte público en su sector por cuenta del incremento del salario mínimo anunciado por el Gobierno Nacional el pasado 30 de diciembre.

García recordó que el transporte intermunicipal conecta el territorio y advirtió que, en todos los municipios donde haya un servicio de transporte intermunicipal, habrá incrementos, por lo que esta nueva medida aplicará en todo el territorio nacional.

Además, explicó cómo afectará esta medida a su sector: “Los incrementos van asociados al transporte urbano, que puede subir entre $150, $200 o $300 pesos en cada ciudad. En el caso del transporte intermunicipal, tenemos una canasta de costos donde específicamente el 23% se asocia a costos laborales, en donde va a pegar el incremento del salario mínimo”.

No obstante, agregó, hay otros costos que se incrementaron desde el pasado 1 de enero: “Unos asociados a costos laborales, otros asociados al incremento del salario mínimo, otros asociados al incremento del IPC”.

“Tenemos el incremento de los peajes, el de las revisiones técnico-mecánicas, el de las licencias de conducción y el de los seguros, entre otros. Asimismo, el Gobierno Nacional, desde el año pasado, ha venido incrementando el costo del diésel, que se ha asumido por parte del sector, pero ya el último incremento del 100%, se van a proyectar en las tarifas del 2026”, agregó.

Así, García aseguró que este es el escenario de una ‘tormenta perfecta’: “Un incremento desproporcionado del salario mínimo, más todos los incrementos acumulados, incluido el de nuestro principal insumo, que es el diésel, por lo que habrá incrementos. Serán diferentes en cada ruta y en cada servicio, dependerá mucho de las empresas transportadoras tomar esa decisión porque hay una libertad de tarifas”.

En ese sentido, agregó que existen pisos tarifarios que el Ministerio de Transporte no ha actualizado en décadas y que han rezagado un poco la tarifa del sector: “Tendremos que reportarle a la Superintendencia de Transporte nuestras estructuras de costos y a los usuarios a través de los canales correspondientes, página web, taquilla o puntos de venta”.

“Lo importante para el usuario es que él tiene que saber que todas las empresas tienen estos tres medios para dar información pública de precio y que allí le entregan la información, proyectando los incrementos que se van a hacer”, indicó.

¿Cuánto podría subir el pasaje del transporte intermunicipal en 2026?

“Los incrementos pueden ser superiores a un 15%”, respondió Camilo García a la pregunta sobre cuánto podría subir el pasaje del transporte intermunicipal en 2026.

El dirigente aseguró que esto depende de varios factores, por ejemplo: “Hay rutas que tienen dos o tres conductores como Bogotá–Barranquilla, Bogotá–Cartagena, Cúcuta–Ipiales. En ese tipo de rutas, el impacto de los costos laborales es mayor y tenemos una reforma laboral que nos generó una reducción de horas de trabajo”.

Así, explicó que, coordinando los rodamientos en las rutas, habría un impacto que podría llevar a que la tarifa incremente muchísimo. “De pronto en rutas de mediana distancia o de cercanías, el incremento no es tan grande, pero va a depender mucho de cómo opera cada una de las rutas”, precisó.

“En líneas generales, hicimos un estimado de que puede llegar hasta un 23% el incremento promedio, pero ya dependerá de cada empresa tomar la decisión y elaborar su estructura para que, de alguna manera, pueda presentarla desde el punto de vista regulatorio al ente de control”, explicó.

