Gobierno expedirá decreto de desindexación de viviendas VIS y VIP del salario mínimo

El ministro del Trabajo aseguró en La W que ese decreto de desindexación busca que esas viviendas VIS y VIP no estén atadas al salario mínimo.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló en primicia en La W, con Julio Sánchez Cristo, que el Gobierno Nacional expedirá un decreto de desindexación de viviendas VIS y VIP del salario mínimo.

“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario, que está hoy atada al incremento del salario mínimo para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”, dijo.

¿Gobierno impondrán control de precios tras aumento del salario mínimo?

El MinTrabajo no descartó esa medida, pero aseguró que la están analizando todas las opciones junto al Ministerio de Hacienda y demás entes del Gobierno Petro.

Escuche la entrevista completa con el ministro de Trabajo aquí:

Gobierno prepara medidas para contener posible impacto fiscal tras aumento del salario mínimo

