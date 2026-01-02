Gobierno expedirá decreto de desindexación de viviendas VIS y VIP del salario mínimo
El ministro del Trabajo aseguró en La W que ese decreto de desindexación busca que esas viviendas VIS y VIP no estén atadas al salario mínimo.
Gobierno expedirá decreto de desindexación de viviendas VIS y VIP del salario mínimo
01:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló en primicia en La W, con Julio Sánchez Cristo, que el Gobierno Nacional expedirá un decreto de desindexación de viviendas VIS y VIP del salario mínimo.
- Lea también: Lista de servicios que suben de precio con el salario mínimo: Créditos VIS, copagos de salud y más
“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario, que está hoy atada al incremento del salario mínimo para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”, dijo.
¿Gobierno impondrán control de precios tras aumento del salario mínimo?
El MinTrabajo no descartó esa medida, pero aseguró que la están analizando todas las opciones junto al Ministerio de Hacienda y demás entes del Gobierno Petro.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche la entrevista completa con el ministro de Trabajo aquí:
Gobierno prepara medidas para contener posible impacto fiscal tras aumento del salario mínimo
26:21
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles