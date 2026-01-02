Gobierno prepara medidas para contener posible impacto inflacionario tras aumento del salario mínimo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló con La W a propósito del incremento del salario mínimo en un 23,7% para el 2026, una decisión que generó todo tipo de críticas, una de ellas la de Jorge Iván González, quien expresó en este medio que ese aumento era una “medida populista”.

Lea aquí: Gobierno expedirá decreto de desindexación de viviendas VIS y VIP del salario mínimo

“Respeto mucho a Jorge Iván, pero tenemos posiciones distintas. Hay muchas escuelas en la teoría económica y arrancó en la tercera década del siglo XX (…)”, expresó.

No obstante, advirtió que ellos, como Gobierno, están atentos a aspectos que deben controlar tras el aumento del salario mínimo:

Posible impacto inflacionario

Controlar fenómenos especulativos: “la economía a veces se mueve con base a las expectativas”.

Posible impacto fiscal

Asimismo, Sanguino manifestó que si hubieran escuchado más posiciones sobre el incremento, este “hubiera sido cercano al 30%”. Afirmó que hay una brecha “muy grande entre el salario mínimo y el salario vital”.

Vea aquí: Los países donde la izquierda incrementó el salario mínimo y no se afectó la inflación

Los gremios dicen que no los escucharon

El MinTrabajo expresó que Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “nunca se sentó en la mesa”, pues calificaba la condición de concertación como una “farsa”.

“Escuchamos el informe de la OIT, escuchamos a las partes. Al momento en que se destaparon las propuestas de las partes, los empresarios propusieron un incremento 7.25%, los trabajadores 16%. Ambos dijeron que estaban dispuestos a concertar”, dijo.

“Volvimos a la sesión plenaria y los trabajadores dijeron que estaban dispuestos a concertar si la conversación iniciaba con dos dígitos. Los empresarios se ‘enrrancharon’ en que no estaban dispuestos a discutir el 10%”, agregó.

De la misma manera, Además del informe de salario vitales de la OIT, tuvimos en cuenta las distintas variables que recomienda la ley 278. "Por primera vez estamos acudiendo al concepto de salario vital que está en la Constitución".

¿Consejo de Estado puede tumbar decreto del salario mínimo?

“Hay que ver el pronunciamiento del Consejo de Estado”, manifestó.

Mensaje al Banco de la República

El jefe de la cartera de Trabajo aseguró que a pesar de los buenos números, del comportamiento sano de la economía, de la tasa de desempleo que bajó al 7% y una inflación controlada, el Banco de la República no flexibilizó sus tasas.

“Si nosotros hubiéramos logrado un acuerdo, el incremento hubiera sido el resultado de eso. Si hubiésemos arrancado la discusión y hubiéramos logrado un acuerdo cercano al 16%., Ante la realidad del no acuerdo, el Gobierno tomó la decisión audaz y responsable en relación con la brecha salarial que existe en Colombia”, expresó.

Escuche la entrevista completa aquí: