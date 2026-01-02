El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué Mónica Higuera salió de la URF? Estos fueron los desacuerdos con el Gobierno

Mónica Higuera, quien semanas atrás renunció a la Dirección General de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), habló con Julio Sánchez Cristo para La W sobre las diferencias con el Ministerio de Hacienda que motivaron su salida del cargo.

En su momento, W Radio conoció que la razón de su renuncia se debió a su inconformidad con un decreto que busca expedir el Gobierno, con el cual obligaría a los fondos privados de pensiones a traer sus inversiones al país de manera exprés.

Noticia en desarrollo...

Escuche esta entrevista en La W:

