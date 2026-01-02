¿Por qué Mónica Higuera salió de la URF? Estos fueron los desacuerdos con el Gobierno
Mónica Higuera habló en La W sobre su salida de la Dirección General de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), la cual ya fue oficializada por el Ministerio de Hacienda.
Mónica Higuera
Mónica Higuera, quien semanas atrás renunció a la Dirección General de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), habló con Julio Sánchez Cristo para La W sobre las diferencias con el Ministerio de Hacienda que motivaron su salida del cargo.
En su momento, W Radio conoció que la razón de su renuncia se debió a su inconformidad con un decreto que busca expedir el Gobierno, con el cual obligaría a los fondos privados de pensiones a traer sus inversiones al país de manera exprés.
Noticia en desarrollo...
Escuche esta entrevista en La W:
