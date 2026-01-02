Salario mínimo: Carf alerta golpe a finanzas del Estado por pensionados y empleados del Gobierno

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó que el incremento del salario mínimo del 23% para 2026 tiene un grave impacto fiscal para el país.

El déficit fiscal (es decir la brecha entre los ingresos del Estado y los gastos) aumentaría en, al menos, $ 5,3 billones este año y en 2027 en $ 8 billones debido a que las pensiones costarán más y aumentará el costo de los trabajadores del Gobierno que ganan ese nivel de ingresos.

Al respecto, Juan Sebastián Betancourt, director de este organismo, explicó en La W que “la situación fiscal era suficientemente crítica antes de la decisión y el Gobierno declaró una emergencia económica a raíz de ese aspecto”.

El economista advirtió que los aumentos en el salario mínimo afectan el gasto correspondiente a las pensiones del régimen de prima media (Colpensiones) de alrededor de un salario mínimo.

Por otro lado, un mayor salario mínimo aumenta las erogaciones correspondientes al salario de los funcionarios públicos que devengan ese nivel de ingresos.

Pero además este Comité aseveró que en el frente de ingresos, un incremento en el costo salarial por cuenta de aumentos en el salario mínimo puede reducir el recaudo del impuesto de renta corporativo, en 2,7 billones de pesos, producto de una reducción parcial en el margen de utilidad de las empresas.

Por otra parte, el Carf señaló que hay otros factores que afectan las finanzas públicas, pero que por falta de información el CARF no puede cuantificar.

Por ejemplo, el Comité asegura que, “un mayor SMMLV incrementa el Índice Base de Cotización (IBC) que se utiliza para calcular la tasa de reemplazo de las pensiones en el régimen de prima media; el aumento en el SMMLV incrementa la tasa de reemplazo. A su vez, el salario mínimo impacta el gasto del gobierno en bienes y servicios, tales como los de vigilancia y aseo. Por otra parte, incrementos en el SMMLV aumentan el valor de las pensiones correspondientes a rentas vitalicias de alrededor de un SMMLV del Régimen de Ahorro Individual (RAIS)”.

Hay que recordar que el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) ha crecido, en términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación) 1,2 puntos porcentuales (pp) en promedio en las últimas dos décadas. El crecimiento real del SMMLV decretado por el Gobierno implica un crecimiento de alrededor de 18,5%.

