Secretario de Norte de Santander alerta colaboración “mínima” de Venezuela en crisis del Catatumbo
06:34
Mapa de Colombia y Venezuela. Foto: Getty Images
El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, respondió en los micrófonos de La W a los señalamientos del líder del chavismo, Nicolás Maduro, quien aseguró que Colombia no protege la frontera con Venezuela.
