Secretario de Norte de Santander alerta colaboración “mínima” de Venezuela en crisis del Catatumbo

06:34

Mapa de Colombia y Venezuela. Foto: Getty Images

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, respondió en los micrófonos de La W a los señalamientos del líder del chavismo, Nicolás Maduro, quien aseguró que Colombia no protege la frontera con Venezuela.

Escuche la entrevista completa aquí:

06:34

