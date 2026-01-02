El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Secretario de Norte de Santander alerta colaboración “mínima” de Venezuela en crisis del Catatumbo

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, respondió en los micrófonos de La W a los señalamientos del líder del chavismo, Nicolás Maduro, quien aseguró que Colombia no protege la frontera con Venezuela.

