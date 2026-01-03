La W RadioLa W Radio

Aloysio Nunes, exministro de Brasil: “Maduro debió ser derrocado por los venezolanos”

El excanciller de Brasil afirmó que la política exterior de Estados Unidos es una amenaza para Colombia y América Latina.

Aloysio Nunes. (Photo by Juan David Moreno Gallego/Anadolu Agency/Getty Images)

Aloysio Nunes, exministro de Relaciones Exteriores de Brasil, afirmó en La W que “Maduro es un dictador que oprimió a los venezolanos, dilapidó los recursos y causó grandes prejuicios al país”. Sin embargo, señaló que debió ser derrocado por los venezolanos y se mostró en desacuerdo con la intervención de Estados Unidos.

EE.UU. gobernará Venezuela

Para Nunes esto es una doble agresión: por un lado la violación del derecho internacional; por el otro, las palabras de Trump, quien se refirió a Venezuela como si fuera colonia de Estados Unidos.

La postura del imperialismo es típica de Norteamérica (EE.UU.) y es una amenaza para Colombia y América Latina”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

