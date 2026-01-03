“Estados Unidos quiere democracia, no intervención militar”: Wesley Clark tras captura de Maduro

En diálogo con La W, Wesley Clark, general retirado del Ejército de Estados Unidos y excomandante supremo aliado de la OTAN en Europa, se pronunció a propósito de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Clark aseguró que este operativo fue resultado de muchas semanas de preparación y advirtió que la pregunta ahora es qué sucederá con el pueblo y el Gobierno de Venezuela: “Estados Unidos lo considera (a Maduro) como un presidente ilegítimo, habrá un proceso legal ahora en los tribunales estadounidenses”.

Por eso, Clark aseguró que espera que el pueblo venezolano “consiga la democracia”.

Además, no descartó la posibilidad de que altos funcionarios de la cúpula militar hayan apoyado el operativo, pero tampoco cree que eso es lo que haya sucedido. “Lo importante es que haya estabilidad en Venezuela y que el país esté abierto a unas elecciones realmente democráticas y libres”, agregó.

Ante la aparente falta de reacción por parte de las fuerzas militares venezolanas, Clark aseguró que seguramente habrá más detalles al respecto en los próximos días.

En cuanto a la reacción internacional que se espera tras este suceso, Clark sostuvo: “Los gobiernos europeos, aunque creen que Maduro fue elegido ilegítimamente, no apoyarán los bombardeos y la acción militar de Estados Unidos”.

“Maduro fue detenido y llevado ante la justicia de Estados Unidos y siempre habrá preocupaciones en Latinoamérica sobre las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Espero que esta región pueda ver que Estados Unidos quiere la democracia: no quiere una intervención militar ni un régimen ilegítimo que apoye el terrorismo”.

