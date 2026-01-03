El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Exembajador de EEUU Charles Shapiro no descarta que FFMM en Venezuela facilitaran captura de Maduro

Charles S. Shapiro, exembajador de Estados Unidos para Venezuela, pasó por los micrófonos de La W para dar sus impresiones tras la captura de Nicolás Maduro luego de la acción militar de EE.UU. sobre Caracas y varios estados de ese país.

“Una sorpresa tanto para mí como para todos. ¿Quién está a cargo en Venezuela? No lo sé. Si había arreglos entre la oposición y el gobierno norteamericano con alguien dentro de Venezuela, sacaron a Maduro y a su señora”, indicó.

De esta manera, señaló que “es posible” que las fuerzas militares en Venezuela hayan facilitado la operación de Estados Unidos que llevó a la captura del líder chavista y su esposa.

“Los dos son criminales. El Gobierno norteamericano dirá que fue una acción policiaca que está dentro del marco internacional”, aseguró sobre la excusa que dará EE.UU.

¿Qué pasará con la flota de EE.UU. en el Caribe?

“No puedo predecir lo que hace o no Trump. Es posible que esos barcos puedan ir rumbo a Irán, donde hay una crisis más fuerte que en Venezuela. Aunque también es posible que algunos se queden en las aguas fuera de Venezuela”, subrayó.

Escuche la entrevista completa aquí: