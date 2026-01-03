“Maduro será condenado como Noriega hace 30 años”: analista Thomas Countryman

Nicolás Maduro y banderas de Estados Unidos y Venezuela. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / Getty Images

En diálogo con La W, Thomas Countryman, quien se desempeñó como subsecretario interino de Control de Armas y Seguridad Internacional (2016-2017) en Estados Unidos, se pronunció acerca de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Sobre la operación militar directa de Estados Unidos contra Venezuela para lograr la captura del mandatario, el exfuncionario advirtió que, si bien fue una acción difícil, esta “no estuvo dirigida a conquistar a un país, sino a extraer a una persona”.

“Fue una operación tanto militar como de inteligencia, sin duda respaldada por la oferta de recompensa de 50 millones de dólares para quien ayudara en la captura de Nicolás Maduro. No solamente fueron actores estadounidenses sino también venezolanos quienes participaron en el operativo”, aventuró Countryman.

También aseguró que se desconoce el nivel de los militares que habrían apoyado el operativo de captura de Nicolás Maduro: “Podemos especular entre líderes militares, el gabinete, la seguridad personal de Maduro, a ver cuál de esos estuvo al tanto de la operación y se involucró para ayudar a Estados Unidos”.

“Las agencias de inteligencia estadounidenses se basaron no sólo en esos actores internos venezolanos que pueden o no haber participado en la operación, sino también en la capacidad de monitorear a Maduro a toda hora: dónde estaba, qué hacía”.

¿Nicolás Maduro va a ser condenado?

Countryman advirtió que no confía en la integridad del proceso judicial en Estados Unidos hoy por hoy, tal y como Trump lo ha utilizado contra sus críticos inventando acusaciones.

Sin embargo, en el caso de Nicolás Maduro, consideró que no existe duda de que tiene vulnerabilidades legales en su contra y, por eso, no cree que tenga margen alguno de negociación.

“Va a ser condenado como lo fue Noriega hace 30 años”, indicó.

Escuche esta entrevista en La W:

